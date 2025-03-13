Туск раскритиковал реакцию России на предложение о перемирии

По словам политика, после переговоров в Саудовской Аравии ни у кого уже не осталось сомнений в том, кто действительно хочет мира, а кто хочет продолжать войну.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает "неудовлетворительной" реакцию России на предложение 30-дневного перемирия со стороны Украины и США.

Об этом Туск высказался на брифинге в Варшаве, сообщает "Укринформ".

"Ответ России (на предложение о перемирии – ред.), мягко говоря, неудовлетворительный, не говоря уже о его таинственности и загадочности", – сказал глава польского правительства.

Он добавил, что сейчас никто не знает, принимает ли Россия "предварительное предложение о 30-дневном прекращении огня, или усилит свои требования, которые неприемлемы для других партнеров".

"Хорошо, что после переговоров в Саудовской Аравии ни у кого уже не осталось сомнений не только в том, кто является агрессором, а кто — жертвой в этой войне, но и в том, кто действительно хочет прекращения огня и мира и кто хочет продолжать эту войну", — отметил Туск.

Он надеется, что усилия США, Евросоюза и Украины приведут к "хорошему финалу".

Напомним, как заявил 13 марта помощник президента России Юрий Ушаков, Москва не заинтересована во временных перемириях с Украиной. По информации российских СМИ, Ушаков также сказал, что предложение 30-дневного перемирия является поспешным и нуждается в пересмотре с учетом интересов РФ.