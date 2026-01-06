- Дата публикации
Туск раскрыл планы союзников по подписанию Парижских договоренностей
Совместную позицию США и Европы по миру могут утвердить уже через несколько дней.
Во время встречи "Коалиции желающих" в Париже утвердят европейско-американскую позицию по мирным договоренностям.
Об этом во время брифинга перед вылетом во французскую столицу заявил премьер Польши Дональд Туск, сообщает "Укринформ" .
Подписание так называемых Парижских договоренностей может состояться уже в ближайшие дни в Вашингтоне.
По словам Туска, в настоящее время отправной точкой является 20 пунктов мирного соглашения, а также документы, которые наметят сотрудничество между странами Европы и США в восстановлении Украины после войны.
«Однако не стоит ожидать окончательных решений в Париже. Не исключено, что подписание документов, которые окончательно утвердят общую американо-европейскую позицию, состоится в ближайшие дни, возможно, в Вашингтоне, хотя этот вопрос остается открытым», - подчеркнул Туск.
Встреча в Париже
Сегодня, 6 января, союзники Украины собираются в Париже. На встрече Коалиции желающих будет 35 участников, из которых 27 – это главы государств и правительств. США будут представлять посланники президента Дональда Трампа - Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Госсекретарь Марко Рубио, который должен был возглавлять делегацию, изменил свои планы по причинам, связанным с событиями в Венесуэле.
Европейские чиновники сообщили, что в случае прекращения огня количество миротворческого контингента в Украине может составлять от 15 до 20 тыс. человек. Пока никаких военных планов обнародовано не было. Однако известно, что основную часть войск должны предоставить Франция и Великобритания, отвечающие за наземный и воздушный компоненты.