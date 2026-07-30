Туск рассказал о важном предупреждении от Зеленского перед атакой РФ: подробности

Дональд Туск. / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что во время встречи в Люблине в среду президент Украины Владимир Зеленский предупредил его о готовящемся Россией масштабном воздушном ударе по Украине.

Об этом польский премьер заявил во время координационного совещания, созванного из-за падения ракеты, сообщает Onet.

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По словам Туска, эта информация прозвучала в преддверии инцидента с нарушением воздушного пространства Польши. Польские службы продолжают устанавливать происхождение объекта, который залетел на территорию страны.

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«Президент предупредил меня, что у них есть точная информация о том, что Россия начнет массированную атаку на Украину. Что есть обоснованные опасения, что Россия будет усиливать свои удары по Украине, в частности, авиаудары», — сказал премьер-министр.

По его словам, сотрудничество Киева и Варшавы в области современных противоракетных методов будет развиваться независимо от разных напряжений и эмоций.

«Я хочу очень четко подчеркнуть, что правительство будет тесно сотрудничать с Украиной в вопросах безопасности», — отметил Туск.

Напомним, премьер-министр подтвердил, что во время массированной атаки РФ по Украине неизвестный объект залетел в Польшу. Он созвал координационную группу в связи с инцидентом и срочно отправился в Люблинское воеводство.

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Упавший вблизи Люблина объект, вероятно, может быть российской крылатой ракетой Х-101. В частности, об этом высказался и Туск. По его словам, это была ракета РФ. Впрочем, добавил он, «не будем опережать результаты детального исследования».

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