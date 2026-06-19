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Туск резко отреагировал на решение Навроцкого по поводу ордена Зеленского: что заявил
Дональд Туск призвал Зеленского и Навроцкого снизить напряжение из-за конфликта по поводу ордена Белого Орла.
Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на решение президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
Своими мыслями Дональд Туск поделился в сети X.
Позиция Туска относительно решения Навроцкого — что заявил
По мнению Туска, подобные споры только играют на руку России. Глава польского правительства подчеркнул, что обострение отношений между лидерами двух государств вредно в нынешних условиях безопасности.
«Конфликт между Польшей и Украиной радует Путина и шокирует наших союзников. Задача президентов Зеленского и Навроцкого — снижать эмоции, а не усиливать напряжение. Линия фронта проходит в другом месте», — отметил Дональд Туск.
Польша забрала орден Белого Орла у Зеленского — последние новости
Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого Орла.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига официально заявил, что возвращает Республике Польша ее высокую государственную награду — Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей».
К слову, этот конфликт между Польшей и Украиной возник из-за решения Зеленского присвоить одному из воинских подразделений почетного звания «Героев УПА». В ответ в Польше пригрозили забрать орден Белого Орла, полученный украинским президентом в апреле 2023 года.