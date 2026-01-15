Зеленский и Туск. / © Associated Press

Российская Федерация отклонила американский мирный план по окончании войны, а не Украина.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Именно Россия отклонила мирный план, подготовленный США, а не Владимир Зеленский», — подчеркнул глава польского правительства.

По его словам, единственным ответом Кремля на мирные усилия США стали новые ракетные удары по украинским городам.

«Вот почему единственным решением является усиление давления на Россию. И вы все это знаете», — добавил Туск.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Украину в затягивании с мирным соглашением. Хозяин Кремля, считает он, якобы готов к завершению войны и заключению мирного соглашения.

В Кремле на такое заявление Трампа отреагировали и очень обрадовались. Глава администрации «фюрера» Дмитрий Песков цинично заметил, что Путин «сохраняет открытость по урегулированию». В то же время, цинично добавил он, ситуация «день в день ухудшается» для Украины.