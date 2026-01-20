Туск резко высказался об уступках Европы: что заявил

Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал острое заявление, отметив недопустимость политики уступок для Европы. По его мнению, европейская уверенность в себе жизненно важна потребность, без которой невозможно противостоять современным вызовам.

Об этом он написал в сети X.

Польский лидер подчеркнул, что любая форма уступчивости воспринимается как признак слабости, которая не дает результатов, а лишь ведет к унижению.

«Уступчивость всегда является признаком слабости. Европа не может себе позволить быть слабой ни перед своими врагами, ни перед союзниками», — заявил глава польского правительства.

Он считает, что только из-за демонстрации силы и уверенности Европа сможет защитить свои интересы и избежать поражения на мировой арене.

