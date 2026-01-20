- Дата публикации
Туск резко высказался об уступках Европы: что заявил
Туск предостерег Европу от слабости в отношениях с союзниками и врагами.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал острое заявление, отметив недопустимость политики уступок для Европы. По его мнению, европейская уверенность в себе жизненно важна потребность, без которой невозможно противостоять современным вызовам.
Об этом он написал в сети X.
Польский лидер подчеркнул, что любая форма уступчивости воспринимается как признак слабости, которая не дает результатов, а лишь ведет к унижению.
«Уступчивость всегда является признаком слабости. Европа не может себе позволить быть слабой ни перед своими врагами, ни перед союзниками», — заявил глава польского правительства.
Он считает, что только из-за демонстрации силы и уверенности Европа сможет защитить свои интересы и избежать поражения на мировой арене.
Ранее Туск назвал настоящего виновника срыва мира в Украине.
К слову, президент Польши Кароль Навроцкий уверен, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять, а европейская безопасность без Соединенных Штатов невозможна, несмотря на противоречивые заявления из Вашингтона.