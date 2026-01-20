ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
374
Время на прочтение
1 мин

Туск резко высказался об уступках Европы: что заявил

Туск предостерег Европу от слабости в отношениях с союзниками и врагами.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал острое заявление, отметив недопустимость политики уступок для Европы. По его мнению, европейская уверенность в себе жизненно важна потребность, без которой невозможно противостоять современным вызовам.

Об этом он написал в сети X.

Польский лидер подчеркнул, что любая форма уступчивости воспринимается как признак слабости, которая не дает результатов, а лишь ведет к унижению.

«Уступчивость всегда является признаком слабости. Европа не может себе позволить быть слабой ни перед своими врагами, ни перед союзниками», — заявил глава польского правительства.

Он считает, что только из-за демонстрации силы и уверенности Европа сможет защитить свои интересы и избежать поражения на мировой арене.

Сообщение Дональда Туска.

Сообщение Дональда Туска.

Ранее Туск назвал настоящего виновника срыва мира в Украине.

К слову, президент Польши Кароль Навроцкий уверен, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять, а европейская безопасность без Соединенных Штатов невозможна, несмотря на противоречивые заявления из Вашингтона.

Дата публикации
Количество просмотров
374
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie