Туск сделал громкое заявление о конце войны в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Тускзаявил, что есть много признаков, свидетельствующих о возможном прекращении войны в Украине, по меньшей мере временное. В то же время он подчеркнул, что это никоим образом не меняет оборонной стратегии Польши.

Об этом глава польского правительства сказал во время выступления в Институте авиационных технологий в Варшаве, передает TVP World.

«Есть большая вероятность, многие признаки свидетельствуют о том, что российско-украинская война может по крайней мере быть приостановлена в ближайшем будущем. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации», — заявил Туск.

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Он также подчеркнул, что Польша должна быть готова к обороне при любых условиях.

«Мы не можем терять ни часа, ни дня в этой погоне за современной армией. Польша должна быть готова к самозащите независимо от того, что происходит на российско-украинском фронте», — добавил премьер.

В последние годы Польша активно укрепляет свой оборонный потенциал на фоне угрозы со стороны России. В дополнение, страна готовится подать заявку на получение 45 миллиардов евро в рамках новой европейской программы SAFE — оборонной инфраструктурной инициативы ЕС на общую сумму 150 миллиардов евро.

Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Россия и Китай, по оценкам НАТО и США, могут быть готовы к вооруженному противостояниюс Западом уже в 2027 году. В связи с этим он призвал Польшу к усиленной подготовке и подчеркнул важность сотрудничества с союзниками в условиях растущих угроз безопасности в Европе.

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