Дональд Туск.

Реклама

Польша на саммите НАТО в Анкаре будет воздерживаться от новых деклараций по финансовой поддержке Украины, учитывая особую роль Варшавы в защите восточного фланга Альянса.

Об этом заявил польский премьер Дональд Туск, сообщают «Укринформ» и RMF24.

По его словам, Варшава не изменит свою позицию относительно необходимости поддержки Украины во время переговоров. В то же время он отметил, что польская сторона «последовательно будет поднимать вопрос необходимости дальнейшей поддержки» Киева в войне с Россией.

Реклама

Туск подчеркнул, что правительство проинформировало президента Кароля Навроцкого, который будет представлять Польшу на саммите НАТО в Турции, о своей позиции: быть осторожным по поводу новых обязательств Варшавы по финансовой поддержке Украины.

«Я обращаюсь здесь ко всей делегации с просьбой быть осторожными с заявлениями об очередной финансовой поддержке со стороны Польши, и не потому, что я считаю, что Украина не нуждается в финансовой поддержке. Я считаю, что у Польши очень большие обязательства по всей восточной границе Евросоюза, и все должны это учесть», — высказался премьер Польши.

Он отметил, что предстоящий саммит НАТО должен фактически завершить процесс усиления ответственности Европы, в частности Польши, за собственную безопасность, готовность к обороне и надлежащее финансирование оборонных возможностей, прежде всего в сфере обычной обороны.

По словам Туска, Украина ведет войну с РФ, а Польша в мирное время несет основное бремя охраны восточной границы ЕС от угроз с востока. Мол, поэтому заслуживает особого отношения.

Реклама

Напомним, издание RMF24 со ссылкой на собственные источники в Европарламенте сообщило, что польские евродепутаты хотят включить вопросы УПА к отчету о вступлении Украины в ЕС. Более жесткие предложения внесли представители партии «Право и справедливость», подготовившие четыре смены. В них предлагают назвать УПА организацией с нацистской идеологией, ответственной за геноцид польского народа.

Дата публикации 17:56, 23.06.26 Количество просмотров 19 Российская ловушка для Польши: кто на самом деле разжигает конфликт между Навроцким и Зеленским?

Новости партнеров