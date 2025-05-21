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Туск сделал неожиданное заявление об отправке войск Польши в Украину
Глава польского правительства отметил, что в настоящее время целью Варшавы является охрана границы с Россией и Беларусью.
Соседняя Польша не собирается посылать свой военный контингент в Украину.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает TVP Info.
Заметим, что заявление польского премьера было как комментарий слов спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что Варшава может присоединиться к "силам сдерживания" после прекращения агрессии со стороны РФ.
"Мы не будем посылать польские войска в Украину", – подчеркнул Туск.
Глава польского правительства отметил, что целью Варшавы является охрана границы с Россией и Беларусью. Еще одна важная цель его страны – "организовать центр передачи оружия и помощи Украине".
Заявление Келлога
Ранее американское чиновник в эфире Fox Business заявил, что в рамках урегулирования российско-украинской войны обсуждается отправка иностранных военных в Украину . По его словам, речь идет о контингенте из Великобритании, Франции, Германии и Польши.
"Речь идет о силах устойчивости, которые называют E3, но теперь это E4, поскольку к Великобритании, Франции и Германии присоединилась Польша. Эти силы размещаются к западу от реки Днепр, вне зоны досягаемости конфликта. На востоке предусматривается миротворческий контингент при участии третьей стороны". Трамп.