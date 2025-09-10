Туск сделал новые важные заявления после атаки российских дронов на Польшу

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что после сбития российских дронов в ночь на 10 сентября над его страной причин для паники нет. В то же время политик акцентировал, что следует «готовиться к различным сценариям».

Об этом сообщает RMF 24 со ссылкой на слова Туска перед заседанием правительства.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что российские дроны, которые представляли непосредственную угрозу, были сбиты.

«Это первый случай, когда российские дроны были сбиты над территорией страны НАТО. Все наши союзники относятся к ситуации очень серьезно», — сказал Туск.

Он сообщил, что четыре польских аэропорта закрывались на из-за угрозы атаки, а это было вынужденным «из-за оперативных потребностей летчиков».

Премьер также сказал, что сейчас продолжаются поиски обломков сбитых дронов.

По словам Туска, подготовленные планы сработали. Он отметил, что, скорее всего, произошла «провокация большого масштаба».

«Ситуация серьезная. Никто не может сомневаться, что мы должны готовиться к различным сценариям. Первый экзамен сдан. Планы, подготовленные на такой случай, работают», — сказал польский премьер, подчеркнув, что «нет причин для паники».

«Жизнь будет продолжаться нормально. Мы будем информировать граждан обо всех событиях. Нет причин вводить ограничения, которые усложняли бы повседневную жизнь граждан», — добавил Туск.

Он сообщил, что постоянно контактирует с высшим военным командованием и президентом Польши Каролем Навроцким. Они уже много часов оценивают «последствия этих драматических событий» и будущие потребности.

А еще польский премьер призвал политиков, журналистов и комментаторов быть чувствительными к попыткам дезинформации с российской стороны.

Напомним, в ночь на 10 сентября в Польше сбили российские дроны, которые залетели туда во время массированной атаки по Украине. После этого президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал совещание в Совете нацбезопасности и обороны и экстренное заседание правительства.

Источники Reuters сообщили, что НАТО не считает вторжение российских дронов в Польшу нападением.

В свою очередь президент США Дональд Трамп просто убежал от журналистов, когда те попросили его прокомментировать залет российских дронов в Польшу.

Заметим, по данным аналитиков Defense Express, Россия готовила атаку на Польшу с июля 2025 года, применяя на дронах польские и литовские SIM-карты и 4G-модемы.