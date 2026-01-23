ТСН в социальных сетях

Политика
379
1 мин

Туск сделал тревожное заявление о кризисе между Евросоюзом и США

Туск подчеркнул, что Штаты важны для Польши.

Елена Капник
Дональд Туск.

Дональд Туск. / © Associated Press

Отношения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки находятся в кризисе. Однако их необходимо защищать, «хотя сегодня это гораздо сложнее, чем когда-либо раньше».

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает RMF24.

«Принуждение — это не лучший метод, особенно в отношениях с нашими трансатлантическими партнерами, — заявил польский премьер.

Вместе с тем, подчеркнул он, что ЕС был создан для того, чтобы принуждение не было сутью политики. По его словам, Соединенные Штаты Америки являются абсолютно важнейшим элементом, когда речь идет о польской безопасности.

«Нас ждут очень серьезные задачи. В Давосе мы ожидали серьезных решений по Украине. То, что Украину отодвинули на второй план, это очень плохая новость», — премьер-министр Польши.

Как сообщалось, в ночь на 23 января состоялось неформальное заседание Европейского совета, посвященное трансатлантическим отношениям. Лидеры ЕС приняли выводы об отношениях с США. В тексте отмечается, что Европа и Соединенные Штаты Америки «имеют общий интерес в безопасности Арктического региона, в частности через сотрудничество в рамках НАТО».

379
