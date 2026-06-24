Туск сделал заявление об отношениях с Украиной: премьер очертил позицию Польши на фоне скандала

Дональд Туск.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что отдает себе отчет в сложных отношениях с Украиной, но не будет подпитывать еще больше эту напряженность. Ведь в интересах Варшавы выстраивать хорошие отношения с Киевом.

Об этом он заявил в начале заседания правительства, сообщает RMF24.

Туск акцентировал внимание на том, что польско-украинские отношения являются важной темой, в частности в СМИ обеих стран. По его словам, сейчас «легко разжигать антипольские настроения в Украине и антиукраинские настроения в Польше», но подпитывать это напряжение ради рейтинга он лично не собирается.

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«Независимо от того, что говорят опросы и исследования общественного мнения, а также учитывая стратегическую безопасность и интересы Польши, я никак не буду способствовать разжиганию этой напряженности», — сказал он.

Премьер добавил, что «в долгосрочных интересах Польши» строить «лучшие возможные отношения, построенные на видении будущего, а не на травмах прошлого». Хотя эта травма, отметил он, особенно с польской стороны, оправдана.

Также Туск подчеркнул: в интересах обеих стран продолжать сотрудничество, которое начнется с соглашений и договоренностей, подписанных в Гданьске. По словам главы правительства, по польско-украинским делам «обе стороны должны знать, что следует быть порядочными».

«Построение хороших отношений — это не только проявление порядочности в трудные времена, во время войны, но и это окупается», — сказал Дональд Туск.

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Антиукраинские настроения в Польше — что известно

Результаты социологического отчета Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского свидетельствуют, что негативное отношение поляков к украинцам усилилось. В частности, процент негативных оценок по отношению к гражданам Украины, проживающим в Польше, вырос до 35%. Главным источником разочарования есть не личная враждебность, а критика социальной политики.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что «ксенофобия в отношении украинцев только наращивается и растет». Говоря о росте антиукраинских настроений в Польше, он отмечает, что есть случаи нападений, унижения и буллинга детей в школах.

Польша чаще отказывает украинцам в статусе PESEL UKR. Эта тенденция вызывает беспокойство среди польских работодателей и организаций, поддерживающих бизнес.

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