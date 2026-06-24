- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 842
- Время на прочтение
- 2 мин
Туск сделал заявление об отношениях с Украиной: премьер очертил позицию Польши на фоне скандала
Туск призвал не подпитывать спор, возникший в отношениях Варшавы и Москвы.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что отдает себе отчет в сложных отношениях с Украиной, но не будет подпитывать еще больше эту напряженность. Ведь в интересах Варшавы выстраивать хорошие отношения с Киевом.
Об этом он заявил в начале заседания правительства, сообщает RMF24.
Туск акцентировал внимание на том, что польско-украинские отношения являются важной темой, в частности в СМИ обеих стран. По его словам, сейчас «легко разжигать антипольские настроения в Украине и антиукраинские настроения в Польше», но подпитывать это напряжение ради рейтинга он лично не собирается.
«Независимо от того, что говорят опросы и исследования общественного мнения, а также учитывая стратегическую безопасность и интересы Польши, я никак не буду способствовать разжиганию этой напряженности», — сказал он.
Премьер добавил, что «в долгосрочных интересах Польши» строить «лучшие возможные отношения, построенные на видении будущего, а не на травмах прошлого». Хотя эта травма, отметил он, особенно с польской стороны, оправдана.
Также Туск подчеркнул: в интересах обеих стран продолжать сотрудничество, которое начнется с соглашений и договоренностей, подписанных в Гданьске. По словам главы правительства, по польско-украинским делам «обе стороны должны знать, что следует быть порядочными».
«Построение хороших отношений — это не только проявление порядочности в трудные времена, во время войны, но и это окупается», — сказал Дональд Туск.
Антиукраинские настроения в Польше — что известно
Результаты социологического отчета Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского свидетельствуют, что негативное отношение поляков к украинцам усилилось. В частности, процент негативных оценок по отношению к гражданам Украины, проживающим в Польше, вырос до 35%. Главным источником разочарования есть не личная враждебность, а критика социальной политики.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что «ксенофобия в отношении украинцев только наращивается и растет». Говоря о росте антиукраинских настроений в Польше, он отмечает, что есть случаи нападений, унижения и буллинга детей в школах.
Польша чаще отказывает украинцам в статусе PESEL UKR. Эта тенденция вызывает беспокойство среди польских работодателей и организаций, поддерживающих бизнес.