Туск указал на лицемерие некоторых европейских политиков по отношению к Украине

Они говорят громкие речи о поддержке Украины, но не хотят передавать российские активы Киеву.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украине для ведения победной войны хватило конфискованных российских активов, если бы Евросоюз все-таки передал их Киеву.

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Об этом информирует TVN24.

На вопрос журналистов о том, почему российские активы не удается использовать в пользу Украины, он пояснил: "Как раз в тех столицах, где слышны громкие, проукраинские слова, когда доходит до дела (например, когда мы говорим: давайте заберем эти российские активы и передадим их Украине), оказывается, что есть какие-то проблемы".

Кроме того, польский премьер заявил, что санкции против РФ "должны перестать быть фиктивными".

"Пол Европы до сих пор торгует с Россией и Беларусью, а многие компании, в том числе и польские, успешно обходят санкции. Потому что почему-то никто не заинтересован, чтобы их придерживаться со всей силой", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Фон дер Ляен сделала громкое заявление об оборонном союзе и поддержке Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Евросоюзе заявили о планах ввести ограничения на российское зерно.

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