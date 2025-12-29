- Дата публикации
Туск встревожил заявлением, что переговоры "еще далеки от финала"
Премьер предупредил, что Украина и Запад проиграют, «если Россия поссорит нас».
Мирные переговоры по Украине «еще далеки от финала». Хотя право на участие США в гарантиях безопасности является успехом.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.
"После ночных переговоров с европейскими лидерами одно можно сказать наверняка: Запад и Украина проиграют это противостояние, если России удастся поссорить нас и диктовать свои условия мира", - подчеркнул Туск.
Напомним, премьер Польши выразил поддержку Владимиру Зеленскому на переговорах с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря. Туск написал «счастье», тавив Зеленского в соцсети Х.