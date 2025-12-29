Туск встревожил заявлением, что переговоры "еще далеки от финала"

Дональд Туск / © Associated Press

Мирные переговоры по Украине «еще далеки от финала». Хотя право на участие США в гарантиях безопасности является успехом.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

"После ночных переговоров с европейскими лидерами одно можно сказать наверняка: Запад и Украина проиграют это противостояние, если России удастся поссорить нас и диктовать свои условия мира", - подчеркнул Туск.

Напомним, премьер Польши выразил поддержку Владимиру Зеленскому на переговорах с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря. Туск написал «счастье», тавив Зеленского в соцсети Х.