Туск встревожил заявлением об угрозе будущего стран Запада

Дональд Туск. / © Associated Press

Война в Украине касается всех. Только совместные действия Запада способны остановить Российскую Федерацию и предотвратить глобальные последствия для будущих поколений.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на Варшавском форуме безопасности, сообщает " Укринформ ".

"Нам нужно осознать, что речь идет не о любви к Украине, не о плохом или хорошем опыте, связанном с историей, касающейся Украины. Это вопрос солидарности (со страной – Ред.), на которую напал агрессор. Это вопрос безопасности, защиты и возможности выживания западной цивилизации. Это наша война", - подчеркнул Туск.

Победа РФ, говорит польский премьер, будет иметь глобальные последствия, которые "коснутся не только нашего поколения, но и последующих". По его словам, сейчас Польша приступила к масштабной модернизации армии и стала одним из самых активных сторонников единства НАТО и ЕС.

По словам Туска, вера в победу Украины имеет ключевое значение и должна стать мотивацией всей Европы.

"В Польше, в Европе, в США, во всех уголках мира - несомненно. Когда я говорю "это наша война", надо думать о практических последствиях", - предостерег Туск.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал страны, которые в дальнейшем могут пострадать от агрессии Путина. В частности, есть риски в отношении Казахстана и других стран. По его словам, нарушений воздушного пространства в Европе Россией, это не отдельные инциденты, а тревожная тенденция, потому что дыма без огня не бывает.

Следует заметить, что Дания заявила, что стала жертвой «гибридной атаки» РФ после серии активности дронов, заставивших закрыть пять аэропортов в стране. Эксперты отмечают, что у России есть давняя история агрессивных заявлений в адрес Копенгагена, особенно после его решений по вооружениям.