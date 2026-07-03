Туск выдвинул новое условие для вступления Украины в ЕС: о чем идет речь

Дональд Туск / © Associated Press

Реклама

Украина готова снизить напряженность в отношениях с Польшей и находить компромиссы. В то же время, для вступления в Евросоюз Киеву нужно признать историческую правду в сложных вопросах общего прошлого.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя результаты встречи министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и главы польского дипломатического ведомства Радослава Сикорского в Варшаве.

Туск назвал условие вступления Украины в ЕС

Польский премьер подчеркнул, что зафиксировал положительные сдвиги в подходах украинского руководства к разрешению существующих споров.

Реклама

«У меня есть признаки, что украинские политики осознали, что эскалация напряженности, за которую они отвечают… эти сигналы из Киева повлекли за собой этот конфликт, что вредит интересам как Польши, так и Украины. У меня есть признаки, что украинская сторона осознала, что следует искать способы честного разговора, в частности, о будущем», — отметил Дональд Туск.

В то же время глава правительства Польши подчеркнул, что официальному Киеву придется выполнить определенные условия в сфере исторической политики для полноценного вступления в Европейский Союз.

«Не существует европейского сообщества без примирения. Не может быть примирение без исторической истины и принятие мучительной истории. Украина должна это понять», — заявил Дональд Туск.

Переговоры руководителей внешнеполитических ведомств обеих стран в Варшаве стали очередным шагом по урегулированию дипломатических разногласий между государствами.

Реклама

Конфликт Польши и Украины — последние новости

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №15360, предусматривающий создание Украинского национального пантеона.

В то же время в Польше считают, что законопроект о создании в Украине Национального пантеона является эскалацией конфликта, возникшего между Варшавой и Киевом.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига должен привезти в Варшаву предложение, призванное снизить напряжение в польско-украинских отношениях.

Новости партнеров