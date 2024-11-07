Туск высказался о действиях Трампа по войне в Украине

Туск отметил, что новоизбранный президент США исповедует один принцип в политике, который не скрывает, – "определенного рода непредсказуемость".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на сегодняшний день никто в мире не может точно сказать, как избранный президентом США Дональд Трамп будет действовать в отношении войны в Украине.

Об этом Туск сказал на пресс-конференции в Варшаве 7 ноября, сообщает "Укринформ".

По мнению главы польского правительства, следует ожидать "динамического президентства" Трампа, и нужно быть готовыми к изминению по сравнению с президентом Джо Байденом.

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"Что это значит также для нас в ключевом деле безопасности, то есть в вопросе: Украина, Россия, война? Значит ли это изменение фронта в Вашингтоне? Я не знаю сегодня в мире никого, кто бы точно ответил на этот вопрос. В последние месяцы мы слышали переменные мнения, переменные предложения по разным вопросам", – рассказал Туск.

Он назвал Трампа "требовательным партнером". В то же время у польского премьера во время председательства в Совете ЕС при первой каденции Трампа сложились с ним "хорошие отношения".

По словам Туска, новоизбранный президент США исповедует один принцип в политике, который не скрывает, – "определенного рода непредсказуемость".

"Я часто слышал, также и в разговорах лицом к лицу от Дональда Трампа, что это хороший способ застать кого-то врасплох. Иногда он таким образом застает врасплох союзников, иногда – врагов", – заметил премьер-министр Польши.

Он акцентировал, что, несмотря на "динамику событий", Польша должна определять и делать то, что в ее интересах.

Туск также анонсировал, что он в скором будущем встретится с Трампом. Но поскольку еще несколько недель президентом США будет Байден, ситуация на фронте и польско-американские интересы "требуют быть зрелыми и серьезными".

"Я знаю, что должен делать совместно с нашими американскими друзьями, и не позволю себе никакие риски", — отметил глава польского правительства.

Он также опроверг информацию о том, что якобы уже провел телефонный разговор с Трампом.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, советники Трампа выдвинули разные версии плана окончания войны в Украине. Один из планов предполагает отказ от НАТО; замораживание линии фронта и создание демилитаризованной зоны; оставление России захваченных территорий и поставки оружия от США для сдерживания будущего нападения.

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