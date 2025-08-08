Туск высказался о "заморозке конфликта" в Украине: заявление премьера

Дональд Туск. / © Associated Press

В развязанной Российской Федерацией войне против Украины возможна временная "заморозка".

Такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туск после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Guardian.

"Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что, возможно, заморозка конфликта – я не хочу говорить о конце войны, но о заморозке конфликта – может произойти скорее раньше, чем позже", - высказался польский премьер.

Туск говорит, что во время разговора Зеленский был "очень осторожен, но все же оптимистичен".

"Украинская сторона очень заинтересована в том, чтобы Европа, в том числе Польша, приняла участие в формировании этого будущего перемирия, а затем и мира. Мы также очень заинтересованы в том, чтобы в нашем регионе воцарился мир, потому что это также будет иметь очень положительное влияние на нашу безопасность", – добавил он.

Отметим, что Зеленский также поделился результатами разговора с польским премьером. Президент проинформировал Туска о разговоре с американским лидером Дональдом Трампом и европейскими коллегами. По словам главы государства, они обсудили "имеющиеся дипломатические возможности" и подчеркнули, что "надежный мир важен для всех".

Напомним, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает опасными переговоры по Украине без Европы. По его словам, европейские страны должны быть на мирных переговорах, чтобы не допустить навязывания Киеву невыгодных условий.

Заметим, издание BBC отмечает – есть опасения, что встреча Путина и Трампа может привести к тому, что президент США уступит требованиям Кремля. Ведь пропасть между Киевом и Москвой настолько велика, что даже переговоры при посредничестве американского президента могут осложнить ее преодоление.