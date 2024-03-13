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Туск заявил, что американский спикер Джонсон ответственен за срыв помощи Украине

Туск заявил, что американский спикер Джонсон ответственен за срыв помощи Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск / Фото: Associated Press

Премьер отмечает, что помощь Украине – не внутренний вопрос США.

Республиканец, спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки, Майк Джонсон несет личную ответственность за неспособность одобрить продление помощи Украине.

Об этом во время визита в Вашингтон заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает его Reuters.

Глава польского правительства отмечает, что от Джонсона зависит судьба миллионов человек. По его словам, помощь Украине — это не "какая-то политическая стычка, которая имеет значение только на американской политической сцене".

"Неспособность господина Джонсона принять положительное решение будет стоить тысячи жизней. Он несет за это личную ответственность", — заявил Туск.

Кстати, на встрече с президентом США Джо Байденом Дональд Туск и президент Польши Анджей Дуда призвали Майка Джонсона двигаться вперед с голосованием за продление поддержки Украины.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда предупредил, чем может обернуться победа Путина в войне. По его словам, если агрессорка Россия выиграет, то президент-диктатор Владимир Путин нападет на другие государства.

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