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Туск заявил, что Польша стремится зарабатывать на Украине
Туск подчеркнул, что Польша не желает быть лишь символом солидарности, в то время как другие страны будут получать доходы, связанные с восстановлением Украины.
Польша поддерживает восстановление Украины, но не намерена оставаться в стороне от экономической выгоды этого процесса.
Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, выступая на Форуме новых технологий в Варшаве.
Туск подчеркнул, что Польша не желает быть лишь символом солидарности, в то время как другие страны будут получать доходы, связанные с восстановлением Украины.
«Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины», — заявил он.
По словам польского премьера, Польша будет активно защищать свои экономические интересы и интересы национального бизнеса.
«Мы будем солидарны, и мы будем на этом зарабатывать, и мы будем жестко отстаивать польские интересы и интересы польских фирм», — добавил он.
Туск также отметил, что после завершения войны к процессу восстановления Украины присоединится весь мир, однако Польша намерена быть среди тех, кто не только помогает, но и извлекает из этого реальную выгоду.
Напомним, ранее Туск заявил, что Польша готовится увеличить армию и каждый мужчина должен быть готов к войне.