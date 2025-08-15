- Дата публикации
Туск заявил, что сегодняшний день символичен для переговоров с РФ о мире: почему же
Российская армия может потерпеть поражение, этому есть исторические примеры, говорит Туск.
То, что переговоры президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина проходят 15 августа, очень символично.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в речи по случаю годовщины Варшавской битвы в 1920 году.
Именно в этот день – годовщина Варшавской битвы, благодаря которой республика отстояла свою независимость в польско-советской войне.
"15 августа – хороший день для переговоров с Россией о войне и мире. В этот день 105 лет назад во время Варшавской битвы поляки остановили Красную Армию в ее походе на Европу", – напомнил Туск.
Премьер убежден: исторический пример Польши доказывает, что российская армия может потерпеть поражение.
"К счастью, мы не знали, что Россия "непобедима" – и мы их победили. Мир по силам, ничто больше", добавил Туск.
Напомним, сегодня на Аляске состоятся переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Президент США заявил, что во время саммита в Анкоридже хочет добиться прекращения огня между Украиной и Россией. Трамп подчеркнул, что будет «не рад», если кровопролитие не остановится уже сегодня.
В Кремле также рассказали, что хочет обсудить Путин с Трампом. Президент будут обсуждать вопросы украинского урегулирования, экономические проекты и спорные вопросы, которые в Москве называют «взаимными раздражителями».