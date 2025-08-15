Туск заявил, что сегодняшний день символичен для переговоров с РФ о мире: почему же

Дональд Туск. / © Associated Press

Реклама

То, что переговоры президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина проходят 15 августа, очень символично.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в речи по случаю годовщины Варшавской битвы в 1920 году.

Именно в этот день – годовщина Варшавской битвы, благодаря которой республика отстояла свою независимость в польско-советской войне.

Реклама

"15 августа – хороший день для переговоров с Россией о войне и мире. В этот день 105 лет назад во время Варшавской битвы поляки остановили Красную Армию в ее походе на Европу", – напомнил Туск.

Премьер убежден: исторический пример Польши доказывает, что российская армия может потерпеть поражение.

"К счастью, мы не знали, что Россия "непобедима" – и мы их победили. Мир по силам, ничто больше", добавил Туск.

Напомним, сегодня на Аляске состоятся переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Президент США заявил, что во время саммита в Анкоридже хочет добиться прекращения огня между Украиной и Россией. Трамп подчеркнул, что будет «не рад», если кровопролитие не остановится уже сегодня.

Реклама

В Кремле также рассказали, что хочет обсудить Путин с Трампом. Президент будут обсуждать вопросы украинского урегулирования, экономические проекты и спорные вопросы, которые в Москве называют «взаимными раздражителями».