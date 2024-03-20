Туск заявил, что следующие полгода войны будут решающими, но назвал условие

В ближайшие полгода могут стать решающими в войне Украины. Впрочем, для этого Запад должен бесперебойно оказывать военную помощь для ВСУ, в частности, боеприпасы.

Об этом на пресс-конференции заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает "Укринформ".

"В ближайшие полгода будут абсолютно решающими, поэтому нужно доставить в Украину столько боеприпасов, сколько возможно, и наладить их производство внутри страны", — высказался глава правительства Польши.

Туск пообещал, что в этом плане Польша будет "очень активной".

Кроме того, политик считает, что следует подготовить Европу на случай агрессии РФ. По его словам, угроза реальна и "ни одна страна не может себе позволить игнорировать ее, особенно — когда все союзники только об этом говорят". Туск отметил, что правительство сейчас будет накапливать запасы, и будет перенаправлять средства на разные решения, связанные с российской агрессией.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда назвал год, когда Россия может атаковать страны НАТО. По его словам, Москва может в скором времени иметь такой военный потенциал, который позволит ей напасть уже в 2026 или 2027 году. Поэтому странам НАТО стоит увеличить расходы на оборону, чтобы не стать следующей целью Кремля.

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