Туск заявил, что украинцы доказали: без противостояния злу мир не выживет

Дональд Туск / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинцы стали примером силы и решительности в борьбе со злом, без чего, по его убеждению, мир не сможет выжить.

Такое мнение он высказал во время выступления по случаю вручения награды Эвальда фон Клейста украинскому народу в рамках Мюнхенской конференции безопасности, сообщает Укринформ .

По мнению Туска, украинцы заслуживают уважения всего свободного мира за свое мужество, отвагу и способность бороться с мощным агрессором. Глава польского правительства отметил, что именно противостояние злу и готовность защищать свободу и ценности делает украинцев примером для Европы и мира.

Реклама

Туск подчеркнул, что в начале полномасштабной войны в 2022 году украинский лидер отказался от эвакуации, предупредив, что нужны боеприпасы, а не безопасное убежище. По словам польского премьера, сегодня украинцы демонстрируют, что ценности демократии, свободы и прав человека это то, за что они готовы бороться до конца.

Он также обратил внимание на важность единства объединенного Запада, НАТО и ЕС, подчеркнув, что только они могут эффективно противостоять злу и обеспечить безопасность.

Напомним, что ранее Туск резко ответил Трампу по поводу войны в Украине: детали

Туск назвал настоящего виновника срыва мира в Украине.