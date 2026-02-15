ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
32
Время на прочтение
1 мин

Туск заявил, что украинцы доказали: без противостояния злу мир не выживет

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что именно украинцы сегодня напоминают миру о необходимости противостоять злу ради выживания и сохранения демократических ценностей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинцы стали примером силы и решительности в борьбе со злом, без чего, по его убеждению, мир не сможет выжить.

Такое мнение он высказал во время выступления по случаю вручения награды Эвальда фон Клейста украинскому народу в рамках Мюнхенской конференции безопасности, сообщает Укринформ .

По мнению Туска, украинцы заслуживают уважения всего свободного мира за свое мужество, отвагу и способность бороться с мощным агрессором. Глава польского правительства отметил, что именно противостояние злу и готовность защищать свободу и ценности делает украинцев примером для Европы и мира.

Туск подчеркнул, что в начале полномасштабной войны в 2022 году украинский лидер отказался от эвакуации, предупредив, что нужны боеприпасы, а не безопасное убежище. По словам польского премьера, сегодня украинцы демонстрируют, что ценности демократии, свободы и прав человека это то, за что они готовы бороться до конца.

Он также обратил внимание на важность единства объединенного Запада, НАТО и ЕС, подчеркнув, что только они могут эффективно противостоять злу и обеспечить безопасность.

Напомним, что ранее Туск резко ответил Трампу по поводу войны в Украине: детали

Туск назвал настоящего виновника срыва мира в Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
32
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie