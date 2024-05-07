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Туск заявил, при каком условии Путин не напал бы на Украину

Туск заявил, при каком условии Путин не напал бы на Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск / Фото: Associated Press

По его словам, сейчас Европа должна понять, что может сделать больше в борьбе со злом.

Полномасштабное вторжение агрессорки России в Украину можно было бы избежать, если бы европейские государства заранее лучше подготовились. Поэтому сегодня Европейскому Союзу необходимо приложить свои усилия, чтобы стать безопасным континентом.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает "Европейская правда".

"Дело не в том, что Украина должна проиграть войну. Если бы Европа была лучше подготовлена, возможно, Россия не решилась бы напасть на нашего друга, какова Украина", — заявил польский политик.

По его словам, сейчас Европа должна понять, что может сделать больше в борьбе со злом. Как пример, Туск вспомнил COVID-пандемию и подчеркнул, что страны объединились для борьбы с вирусом. Впрочем, полномасштабная российская агрессия, говорит Туск, — это зло, которое "опаснее этого вируса".

"Должны осознать, что мы можем сделать больше в борьбе со злом, опаснее этого вируса", — сказал политик.

Премьер Польши отмечает: когда речь идет о безопасности Европы, "здесь нет места для споров и внутренней конкуренции".

"Европа будет безопасной при условии, что небо над Европой будет безопасно... Здесь нет места для споров и внутренней конкуренции", — сказал Дональд Туск.

Напомним, руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик заявил, что Путин готов к миниоперации против НАТО. Впрочем, его останавливает позиция западных стран.

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