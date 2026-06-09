Туск жестко раскритиковал переговоры по Украине без Польши: что заявил

Дональд Туск / © Associated Press

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Любые международные договоренности по завершению войны в Украине, принятые без участия Варшавы, не будут иметь юридическую силу для польской стороны. Польша должна обязательно участвовать в переговорах о прекращении войны.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции во вторник, передает Reuters.

Заявление Туска о мирных переговорах по Украине — какова позиция Польши

Заявление прозвучало после того, как лидеры Великобритании, Германии и Франции встретились в Лондоне с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить предстоящее перемирие.

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Поскольку Дональда Туска туда не пригласили, в Варшаве заговорили о том, что Польшу отодвигают на второй план, пока Запад пытается поскорее усадить Киев и Москву за стол переговоров.

«Я… очень осторожно отношусь к идеям, возникающим в Западной Европе, по скорейшему началу какого-то диалога или разговора с Путиным относительно Украины», — сказал Дональд Туск.

Премьер-министр также выразил недовольство действующим форматом «E3» (Великобритания, Франция и Германия), исключающим других европейских союзников Киева из процесса принятия решений. Он отметил, что данную позицию разделяют и другие партнеры в ЕС.

«Я разговаривал с премьер-министром Мэлони, которая не в восторге от существования такого формата. Любые договоренности, в которых Польша не будет участвовать, не будут обязательными для Польши», — подчеркнул глава польского правительства.

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В то же время Дональд Туск сообщил, что в ближайшие дни запланирована более широкая встреча по украинскому вопросу. В ней, кроме Великобритании, Германии и Франции, официально примут участие Польша и Италия.

Визит Зеленского в Лондон — последние новости

Напомним, 7 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с официальным визитом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне назвал главными темами встречи с лидерами Великобритании, Франции и Германии.

К слову, Владимир Зеленский назвал первый шаг к завершению войны в Украине.

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