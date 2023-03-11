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"Тут санитары нужны": Кислица высмеял Москву за ее созыв Совбеза ООН из-за "русофобии"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2808
Время на прочтение
2 мин
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"Тут санитары нужны": Кислица высмеял Москву за ее созыв Совбеза ООН из-за "русофобии"

Фото: УНИАН

Случай РФ дипломат назвал клиническим.

Россия решила созвать заседание Совбеза ООН для обсуждения "проблемы русофобии". Представитель Украины в Ассамблее Сергей Кислица высмеял циничные инициативы Кремля.

Кислица прокомментировал это в своем Twitter.

"Российская фашистская федерация пустила Геббельса на фарш, когда потребовала созвать заседание Совета Безопасности 14 марта, чтобы "сосредоточиться" на "русофобии как факторе препятствующем поиску долгосрочного и устойчивого разрешения украинского кризиса", — говорится в сообщении дипломата.

Кислица, комментируя причины россиян для созыва Совбезка, назвал случай Москвы клиническим. "Здесь не в попкорн, здесь санитары нужны", — подчеркнул постпред.

Также дипломат добавил к своему сообщению фрагмент из комедии "Иван Васильевич меняет профессию", с известной фразой одной из героинь "И тебя вылечат...".

Напомним, президент Владимир Зеленский рассмотрел и ответил на электронную петицию. Ее автор Шахворостова Валерия предлагает официально переименовать название "Россия" в "Московию", термины "русский" в "московский", а "Российская Федерация" — в "Московская федерация".

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Дата публикации
Просмотры
2808
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