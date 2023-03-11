"Тут санитары нужны": Кислица высмеял Москву за ее созыв Совбеза ООН из-за "русофобии"

Россия решила созвать заседание Совбеза ООН для обсуждения "проблемы русофобии". Представитель Украины в Ассамблее Сергей Кислица высмеял циничные инициативы Кремля.

Кислица прокомментировал это в своем Twitter.

"Российская фашистская федерация пустила Геббельса на фарш, когда потребовала созвать заседание Совета Безопасности 14 марта, чтобы "сосредоточиться" на "русофобии как факторе препятствующем поиску долгосрочного и устойчивого разрешения украинского кризиса", — говорится в сообщении дипломата.

Кислица, комментируя причины россиян для созыва Совбезка, назвал случай Москвы клиническим. "Здесь не в попкорн, здесь санитары нужны", — подчеркнул постпред.

Также дипломат добавил к своему сообщению фрагмент из комедии "Иван Васильевич меняет профессию", с известной фразой одной из героинь "И тебя вылечат...".

Российская фашистская федерация пустила Геббельса на фарш, когда потребовала созвать заседание Совета Безопасности 14 марта, чтобы «сосредоточиться» на «русофобии как факторе, препятствующем поиску долгосрочного и устойчивого разрешения украинского кризиса». Здесь не до попкорна, здесь санитары нужны pic.twitter.com/IyUywyxRdu — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 10 марта, 2023

Напомним, президент Владимир Зеленский рассмотрел и ответил на электронную петицию. Ее автор Шахворостова Валерия предлагает официально переименовать название "Россия" в "Московию", термины "русский" в "московский", а "Российская Федерация" — в "Московская федерация".

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