"Тревожные чемоданы не нужны": в Минобороны обратились к украинцам в связи с угрозой нападения РФ

В Минобороны призвали украинцев не паниковать из-за возможного нападения России.
Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев не паниковать по поводу возможного вторжения РФ, поскольку, с точки зрения военных, оснований считать, что завтра будет нападение Кремля нет.
Об этом он заявил журналистам в Раде.
По его словам, угроза нападения РФ существует, но с точки зрения военных, оснований полагать, что вторжение России в ближайшее время нет. Кроме того, он отметил, что в Украине война длится с 2014 года.
"Оснований считать, что завтра будет вторжение не существует с точки зрения военных. Это не значит, что они не захотят, не будут развиваться, угроза есть", — заявил Резников.
Глава Минобороны заявил, что украинская армия способна дать отпор агрессору, а поэтому призывает украинцев сохранять спокойствие.
"Наши Вооруженные Силы готовы дать отпор врагу. Не нужно иметь никакого тревожного чемодана. Максимум, держите с собой необходимые вещи, если ваш ребенок где-нибудь упадет и набьет синяки. Возьмите купите ему йод, не более того", — сказал Резников.
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