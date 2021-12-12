"Ты что, тупой?: появилось еще одно видео скандала Гогилашвили с патрульными в Киеве

"Ты что, тупой?: появилось еще одно видео скандала Гогилашвили с патрульными в Киеве

Замминистра внутренних дел возмутило, что его остановили патрульные.

После видео со скандалом, который устроил замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили на въезде в зону ООС, появилась новая видеозапись уже другого инцидента.

На видео, обнародованном изданием Украинская правда, видно, что 24 ноября автомобиль Гогилашвили в Киеве остановили патрульные полицейские, чтобы проверить документы.

Это разозлило чиновника и он начал оскорблять правоохранителей и спрашивать, почему они не узнали начальство.

В то же время, полицейские спокойно пытались объяснить, что только выполняют свою работу.

"Ты что, тупой? Ты что, о**вший, что ли?!? Что с тобой, тебя что, припудрило?" – обратился Гогилашвили к патрульному.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский требует уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел из-за скандала на блокпосте в зоне ООС.

"Демократическое государство не может существовать без обычного человеческого равенства. В частности, без равенства занимающих какие-либо государственные должности и тех, кто им подчиняется. Без равенства в достоинстве и в праве на уважение", — заявил президент.

Напомним, что замминистра внутренних дел устроил скандал на блокпосте. Полицейские попросили Гогилашвили показать документы, а тот в ответ устроил разборки. Впоследствии он извинился за свою "чрезмерную эмоциональность".

В свою очередь журналист Юрий Бутусов сообщил, что Гогилашвили не по статусу использовал бронеавтомобиль и охрану.