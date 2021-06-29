"Ты — дурак?": Тищенко в Раде устроил схватку с другим нардепом "Слуги народа"

"Ты — дурак?": Тищенко в Раде устроил схватку с другим нардепом "Слуги народа"

После инцидента нардепы, вооруженные телефонами, вышли на улицу и продолжили выяснять отношения там.

В Верховной Раде произошла потасовка между двумя депутатами из партии "Слуга народа" — Александром Куницким и Николаем Тищенко. Тищенко выбил из рук своего коллеги телефон.

Об этом сообщил Telegram канал Инсайдер UA. и опубликовал видео.

На видеозаписи видно, что Тищенко выбил из рук своего коллеги телефон, а затем слышны удары и крики.

"Ты что! Какого ты мне телефон бросаешь, ты — дурак? .. Коля, иди сюда! Что ты вытворяешь. Что ты чудишь?" — кричит вдогонку Тищенко Куницкий.

Тищенко останавливается. Включает запись на телефоне и просит не оскорблять.

"Что ты вытворяешь в Верховной Раде? Ты что, больной? Чего ты напал на меня?" — отвечает Куницкий.

После инцидента нардепы, вооруженные телефонами, вышли на улицу и продолжили выяснять отношения там.

Напомним, что ранее закарпатский журналист Виталий Глагола на своей Facebook-странице сообщил, что вылет самолета из Киева в Ужгород задержали почти на 10 минут из-за того, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко снимал несколько дублей видео на телефон.

Ранее председатель Закарпатской областной организации "Слуга народа", нардеп Николай Тищенко уже неоднократно попадал в скандалы. Так недавно в разгар карантина в Киеве организовал шумную вечеринку в отеле, во время поездки в Ужгород устроил «разборки» с и. о. главы местной таможни Николаем Пожо.

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