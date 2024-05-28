"Ты не можешь им ответить": Зеленский эмоционально высказался об ударах по целям в РФ

Президент отметил, что Украина не может рисковать поддержкой партнеров, поэтому не применяет их оружие по российской территории.

Президент Владимир Зеленский назвал несправедливым, что западные партнеры не позволяют Украине поражать западным оружием военные цели на территории России.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с премьером Бельгии Де Кроо 28 мая.

Зеленский в очередной раз акцентировал, что у Украины нет разрешения применять западное оружие для ударов по вражеским целям на российской территории.

Президент сообщил, что государство обращается к партнерам за разрешением поражать военные цели на территории РФ западным оружием.

"Ты не можешь им ничем ответить. Даже видишь точки, даже от разведок получаешь карты, спутниковые снимки. Ты видишь, где они стоят, но ты не можешь им ответить. Мне кажется, это несправедливо", – высказался глава государства.

"Но мы не можем, и это факт, рисковать поддержкой партнеров. Поэтому мы не используем оружие партнеров по территории РФ. И обращаемся: дайте нам возможность отбивать соответствующие удары по их военным", — призвал Зеленский.

Напомним, накануне Парламентская ассамблея НАТО приняла декларацию, в которой подчеркнула, что страны-члены Альянса должны ускорить поставки Украине критически важного оружия, а также отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории РФ.

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