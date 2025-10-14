- Дата публикации
"Ты причинил мне боль": Трамп и Макрон поспорили прямо перед камерами
Напряженное рукопожатие Трампа и Макрона на саммите в Египте превратилось в дипломатическую дуэль, что на самом деле произошло между лидерами.
На мирном саммите в Шарм-эль-Шейхе, посвященном завершению войны между Израилем и ХАМАС, между президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном произошла новая дипломатическая стычка — на этот раз прямо во время рукопожатия.
Об этом сообщает Daily Express.
Рукопожатие длилось почти 30 секунд, превратившись в своеобразное состязание за лидерство. По словам экспертки по чтению по губам Никогда Хиклинг, политики во время этого жеста успели обменяться колючими фразами, напоминавшими не протокольный диалог, а скрытый спор.
"Рад вас видеть, так вы согласились?" — спросил Трамп.
Макрон ответил, отвернувшись от камеры.
"Это действительно?" – продолжил Трамп.
"Конечно", - ответил французский лидер.
"Хорошо, теперь я хочу знать, почему. Ты причинил мне боль. Я и так знаю", - продолжил Трамп.
"Я заключаю мир", - ответил Макрон, плеснув его по руке.
"Простите", - добавил он, однако Трамп лишь сильнее сжал руку.
По словам Хиклинг, эта сцена стала очередным примером "театральной дипломатии" - когда лидеры соревнуются не словами, а прикосновением.
"Похоже, Трамп стремился физически доминировать, одновременно демонстрируя примирительно-обвинительный тон", - пояснила эксперт.
"Похлопывание по руке, отвращение взгляда и фраза "Извините" - классические жесты деэскалации. Макрон пытался избежать конфронтации".
Длительный конфликт
Отношения между Трампом и Макроном уже несколько лет напоминают американские горки — от дружеских объятий до публичных уколов.
Недавно спор между ними разразился после решения Франции признать палестинскую государственность. Трамп назвал этот шаг "наградой за теракт ХАМАС 7 октября 2023 года".
Макрон ответил:
"Никто не забывает 7 октября, но какой результат после двух лет войны? Это неправильный путь".
В интервью французскому телеканалу BFMTV он добавил:
"Есть один человек, который может реально изменить ситуацию в Газе – это президент США. Именно потому, что именно Соединенные Штаты снабжают оружие, которое позволяет вести эту войну".
Мирный саммит без Израиля и ХАМАС
Встреча в Шарм-эль-Шейхе организовали Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. По словам организаторов, цель саммита - "прекратить войну в секторе Газа, активизировать усилия ради мира и стабильности на Ближнем Востоке".
Участие в мероприятии приняли более 20 мировых лидеров, в том числе главы Катара, Палестины, Турции, Испании, Великобритании, Италии, Норвегии, а также представители ООН и Европейского совета.
Примечательно, что представителей Израиля и ХАМАС среди участников не было.