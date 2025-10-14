"Ты причинил мне боль": Трамп и Макрон поспорили прямо перед камерами

Трамп и Макрон / © Associated Press

На мирном саммите в Шарм-эль-Шейхе, посвященном завершению войны между Израилем и ХАМАС, между президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном произошла новая дипломатическая стычка — на этот раз прямо во время рукопожатия.

Об этом сообщает Daily Express.

Рукопожатие длилось почти 30 секунд, превратившись в своеобразное состязание за лидерство. По словам экспертки по чтению по губам Никогда Хиклинг, политики во время этого жеста успели обменяться колючими фразами, напоминавшими не протокольный диалог, а скрытый спор.

"Рад вас видеть, так вы согласились?" — спросил Трамп.

Макрон ответил, отвернувшись от камеры.

"Это действительно?" – продолжил Трамп.

"Конечно", - ответил французский лидер.

"Хорошо, теперь я хочу знать, почему. Ты причинил мне боль. Я и так знаю", - продолжил Трамп.

"Я заключаю мир", - ответил Макрон, плеснув его по руке.

"Простите", - добавил он, однако Трамп лишь сильнее сжал руку.

По словам Хиклинг, эта сцена стала очередным примером "театральной дипломатии" - когда лидеры соревнуются не словами, а прикосновением.

"Похоже, Трамп стремился физически доминировать, одновременно демонстрируя примирительно-обвинительный тон", - пояснила эксперт.

"Похлопывание по руке, отвращение взгляда и фраза "Извините" - классические жесты деэскалации. Макрон пытался избежать конфронтации".

Длительный конфликт

Отношения между Трампом и Макроном уже несколько лет напоминают американские горки — от дружеских объятий до публичных уколов.

Недавно спор между ними разразился после решения Франции признать палестинскую государственность. Трамп назвал этот шаг "наградой за теракт ХАМАС 7 октября 2023 года".

Макрон ответил:

"Никто не забывает 7 октября, но какой результат после двух лет войны? Это неправильный путь".

В интервью французскому телеканалу BFMTV он добавил:

"Есть один человек, который может реально изменить ситуацию в Газе – это президент США. Именно потому, что именно Соединенные Штаты снабжают оружие, которое позволяет вести эту войну".

Мирный саммит без Израиля и ХАМАС

Встреча в Шарм-эль-Шейхе организовали Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. По словам организаторов, цель саммита - "прекратить войну в секторе Газа, активизировать усилия ради мира и стабильности на Ближнем Востоке".

Участие в мероприятии приняли более 20 мировых лидеров, в том числе главы Катара, Палестины, Турции, Испании, Великобритании, Италии, Норвегии, а также представители ООН и Европейского совета.

Примечательно, что представителей Израиля и ХАМАС среди участников не было.