"Тяжелое вооружение направляется к нам": Кулеба поделился итогами разговора с Блинкеном

"Тяжелое вооружение направляется к нам": Кулеба поделился итогами разговора с Блинкеном

Глава МИД Дмитрий Кулеба по итогам разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном 27 мая сообщил, что дополнительное тяжелое вооружение от Соединенных Штатов уже направляется в Украину.

Кулеба также проинформировал, что Украина и США работают бок о бок, чтобы доставить украинский продовольственный экспорт, "несмотря на безрассудную российскую блокаду".

Об этом украинский министр написал в Сети.

"Поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Я ценю его личные усилия по обеспечению устойчивой поддержки Украины со стороны США и всего мира. Тяжелое вооружение на первом месте в нашей повестке дня, и еще больше направляется к нам", – говорится в сообщении Кулебы.

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Напомним, ранее о разговоре главы МИД Украины и госсекретаря США сообщили в Госдепартаменте. Там указали, что Кулеба с Блинкеном обсудили продолжение помощи по безопасности для Украины и глобальный продовольственный кризис, вызванный войной РФ.

Заметим, что Украина просит США предоставить системы MLRS и HIMARS, способные изменить ход войны. Однако, несмотря на лендлиз, Белый дом до сих пор затягивает поставки этих систем.

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