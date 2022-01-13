"Тяжелый сюжет": в МИД РФ рассказали о консультациях Путина с военными об Украине

"Тяжелый сюжет": в МИД РФ рассказали о консультациях Путина с военными об Украине

Путину предлагают разные варианты, говорит заместитель Лаврова.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что военные специалисты предлагают главе Кремля Владимиру Путину варианты "в случае ухудшения ситуации вокруг Украины".

Об этом Рябков заявил в интервью пропагандистскому телеканалу RTVI.

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По его словам, мол, "это тяжелый сюжет", но в публичный доступ это не должно попасть, поскольку это "раскачка ситуации". Но Рябков убеждает, что в Москве якобы хотят разрешить ситуацию дипломатическим путем.

"Президенту (Владимиру Путину. – Ред.) военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения ситуации. Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен никоим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Надо дать шанс дипломатии", — сказал Рябков.

Рябков, кроме того, традиционно обвинил Украину в якобы невыполнении Минских условий, к которым, по его словам, Киев "надо вернуть".

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается отводить войска из четырех областей вблизи границ с Украиной, потому что, по его словам, связи между маневрами войск и переговорами с Западом по "гарантиям безопасности" нет.

Напомним, американские СМИ опубликовали карту, на которой показали расположение войск государства-агрессора России вдоль границы с Украиной.

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