Тысяча дней войны: что говорят в Конгрессе США о помощи Украине

Законодатели от обеих партий в Конгрессе США поделились своим мнением о том, какое состояние событий на тысячный день полномасштабной войны РФ против Украины.

Опрос конгрессменов провела корреспондентка "Голоса Америки" Екатерина Лисунова.

Конгрессмен-республиканец Энди Барр считает, что позиция новой администрации избранного президента США Дональда Трампа будет еще более жесткой по отношению к Кремлю.

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“Я прогнозирую, что эта администрация будет более жесткой к Москве, чем нынешняя. Потому что новая администрация будет вести переговоры о мире с позиции силы. А это означает сокрушительные санкции, больше никаких лицензий на экспорт российских энергоносителей, никаких неуспешных ограничений цены на нефть. Мы говорим о сокрушительных санкциях, чтобы дать Соединенным Штатам, Украине и НАТО рычаги влияния для переговоров о победе украинского народа”, — заявил он.

Конгрессмен-демократ Брэд Шнайдер считает, что мир находится на пороге сложной ситуации.

"Через 1000 дней, когда украинский народ выстоял, мужественно и героически боролся, отстаивая свое государство и независимость, мы должны убедиться, что Соединенные Штаты и наши союзники продолжат поддерживать украинцев и дадут им все необходимое для победы в этой войне и для защиты Европы", – сказал он.

Конгрессмен-республиканец Блейк Мур отметил, что с самого начала полномасштабного вторжения его позиция не изменилась.

“Моя позиция четкая — мы должны поддерживать Украину, чтобы положить конец этому незаконному вторжению Путина. Так что ничего не изменилось за это время”, – сказал он.

Конгрессмен-демократ Майк Квигли отметил опасность войны на истощение.

“Если мы не поможем им [украинцам] быстро победить, это будет война на истощение. И такую войну Путин выиграет. Я говорил с первого дня войны, что войну нельзя обмануть полумерами. Вы должны дать им все необходимое для победы. У войны есть риски, у войны есть последствия. Но если не делать то, что необходимо, то последствия будут больше”, — сказал он.

Конгрессмен-республиканец Деррик ван Орден выразил обеспокоенность тем, что война в Украине продолжается.

“Молодые россияне и молодые украинцы, к сожалению, до сих пор убивают друг друга в войне, которую начал Путин, вторгнувшись в суверенное государство. И очень беспокоит, что это продолжается”, — сказал он.

Напомним, руководство Республиканской партии в Сенате США официально подтвердило решение администрации Байдена отменить ограничения для Украины по применению дальнобойных ракет ATACMS по целям в глубине России.

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