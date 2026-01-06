ТСН в социальных сетях

Политика
527
1 мин

Тысячи французских солдат в Украине: Макрон о миротворцах и новом разговоре с Путиным

Макрон снова поговорит с Путиным, но не отказывается от идеи отправить в Украину западных военных.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Макрон раскрыл детали новой миротворческой миссии

Макрон раскрыл детали новой миротворческой миссии / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возобновит контакт с диктатором Путиным в ближайшие недели.

Об этом он сказал на полях саммита Коалиции желающих сегодня в Париже, передает Le Monde.

На вопрос о возобновлении диалога с Путиным Макрон отметил, что он «восстановит контакты в ближайшие недели».

Эммануэль Макрон подтвердил в вечерних новостях, что «тысячи французских солдат могут быть развернуты для поддержания мира в Украине после подписания мирного договора».

«Мы выразили свою готовность быть развернутыми в этих многонациональных силах. Это не силы, которые будут задействованы в боевых действиях. Это силы успокоения после подписания мира», — сказал Макрон.

Он упомянул о «потенциале нескольких тысяч военнослужащих».

Французский лидер также пояснил, что Соединенные Штаты примут инициативу по мониторингу прекращения огня после подписания мира.

«Этот Парижский саммит изменил то, что впервые прошло сотрудничество между Коалицией желающих, украинцами и американцами, и американцы заявили, что они готовы сделать. Они будут теми, кто возглавит мониторинг прекращения огня. То есть всю работу, связанную с тем, нарушается ли пограничная зона или нет», — подытожил Макрон.

Напомним, что Макрон, Стармер и Зеленский подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил после прекращения огня в Украине. Кроме того, США пообещали поддержку Украины в случае нового нападения РФ.

527
