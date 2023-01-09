Тысячи протестующих штурмовали правительственные здания в Бразилии: что произошло

Вот что нужно знать о протестах, вызванных ложными заявлениями о фальсификации выборов, – об этом пишет The New York Times.

Тысячи сторонников правого экс-президента Бразилии Жаира Болсонара в воскресенье штурмовали Конгресс страны, Верховный суд и президентские офисы, чтобы протестовать против того, что они ошибочно считают сфальсифицированными выборами. Это была жестокая кульминация непрерывных риторических нападок Болсонара и его сторонников против национальных избирательных систем.

Вот ключевые события:

Десятки протестующих ринулись в офис президента Бразилии, некоторые создали баррикады, чтобы сдержать полицию. Внутри здания можно было заметить протестующих, пытавшихся построить новые баррикады со стульями.

Протестующие также подняли флаг Бразильской империи над Конгрессом, а остальные можно было увидеть, когда они уничтожали окна в здании Федерального верховного суда Бразилии. Солдаты вошли в офис президента, когда офицеры из двух вертолетов стреляли, похоже, по сравнению с мятежными боеприпасами и слезоточивым газом.

Президент Луис Инасиу Лула да Силва, вступивший в должность 1 января, находился в Сан-Паулу и сказал, что сомнения Болсонару по поводу легитимности выборов стимулировали последствия нападения.

Болсонару находится во Флориде, куда он прибыл в конце прошлого месяца, когда его президентство подходило к концу. После поражения в октябре его сторонники расположились у военных баз по всей стране, и призвали вооруженные силы взять под контроль правительство и остановить инаугурацию Лулы.

Лула – тоже бывший президент, который был арестован по обвинениям в коррупции до того, как его победа в октябре над Болсонару завершилась выдающимся политическим возвращением.

Напомним, что ранее новый президент Бразилии подал в суд на Болсонаре. Его обвиняют в злоупотреблении властью и "приступах" на избирательную систему страны. Иски преследуют цель запретить баллотироваться на выборах в будущем.

Добавим, Луис Инасио Лула да Силва победил Жаиру Болсонару: Силва получил 50,9% голосов, а Болсонару 49,1%. Это весомый результат для 77-летнего да Силвы, чье заключение в 2018 году из-за коррупционного скандала отстранило его от выборов 2018 года, которые привели к власти Болсонара.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский критически высказался о позиции нейтральности президента Бразилии Жаира Болсонару в войне России против Украины.

Друга Путина - прочь: Украина и Бразилия перезагружают отношения - Юлия Свириденко