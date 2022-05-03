У Байдена есть большое желание посетить Украину, но детали визита пока не прорабатываются — Псаки

В первую очередь, американская администрация заинтересована в возобновлении работы посольства США в Киеве.
Президент США Джо Байден очень стремится посетить Украину с визитом, но ввиду ситуации безопасности эти планы пока не прорабатываются.
Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки, — пишет Укринформ.
"Сейчас нет планов, и, конечно, мы продолжим оценивать ситуацию", — сказала Псаки.
Но она добавила, что, прежде всего, администрация заинтересована в возобновлении работы посольства США в Киеве, чтобы дипломаты могли постоянно присутствовать в Украине.
"Я знаю, что президент хотел бы посетить Украину, но пока нет таких планов в работе по состоянию на сегодняшний день", — резюмировала Псаки.
Ранее администрация президента Джо Байдена направила в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 33 миллиарда долларов, направленное на поддержку Украины.
Напомним, что Палата представителей США утвердила законопроект о ленд-лизе для Украины.
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