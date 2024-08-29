У Байдена есть шанс стать "настоящим ястребом": чем обернется визит Ермака и Умерова в США

Андрей Ермак и Рустем Умеров в очередной раз попытаются убедить Белый дом позволить применять американское дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров в пятницу, 30 августа, посетят Вашингтон. В ходе встречи в Белом доме представители украинского правительства будут обсуждать вопросы разрешения на удары вглубь России американским дальнобойным оружием.

Об этом рассказал политолог Олег Лесной в комментарии "24 Каналу".

Эксперт подчеркнул, что результаты этой встречи очень важны, ведь это разрешение чрезвычайно необходимо Украине для победы в войне с Россией и сохранения жизней украинцев. Каждый уничтоженный российский самолет или ракета – это уменьшение количества вражеских ударов по нашей территории, населенным пунктам и критической инфраструктуре.

По словам Лесного, уже некоторое время украинские чиновники и другие "влиятельные люди" постоянно работают с администрацией Байдена по этому вопросу. И, наконец, есть надежда, что процесс получения разрешения сдвинулся с места.

"На всех уровнях прорабатывалась администрация Байдена. Ездили не только наши депутаты. Были и люди, к которым прислушиваются в США. Отставные генералы писали Байдену, что "ты и так скоро не будешь президентом, так войди в историю; покажи, что ты настоящий ястреб". Пора уже давать это разрешение", – отметил политолог.

Олег Лесной надеется, что поездка Умерова и Ермака в Соединенные Штаты принесет положительный результат.

"Вполне возможно, что там удастся достичь промежуточного разрешения. Дальше нужно будет работать над его расширением", – добавил он.

Напомним, Украина хочет получить от стран Запада разрешение наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ для того, чтобы склонить Кремль к переговорам о прекращении боевых действий.

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