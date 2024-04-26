У Байдена не верят в победу Украины даже с новой помощью – Politico

В свою очередь западные аналитики объясняют политикам, что не стоит мыслить категориями "поражение или победа".

Некоторые чиновники администрации Байдена скептически относятся к тому, что Украине достаточно пакета помощи в размере 60 миллиардов долларов для победы в двухлетней войне с Россией.

Об этом пишет Рolitico со ссылкой на должностных лиц администрации президента США, которые говорили на условиях анонимности.

Собеседники издания отмечают, что Россия продолжает сохранять преимущество в живой силе и вооружении, поэтому Украине понадобится много ресурсов, чтобы компенсировать месяцы и годы территориальных потерь.

Официальные лица США также задают вопросы о собственной тактике и приоритетах Украины, особенно после того, как контрнаступление Киева провалилось, что подорвало материальные силы и моральный дух.

"Ближайшая цель – остановить украинские потери и помочь Украине возобновить обороты и переломить ход на поле боя. После этого цель – помочь Украине начать возвращать свою территорию. Имеют ли они то, что им нужно для победы? В конце концов, да. Но это не гарантия, что так и будет. Военные операции намного сложнее", – сказал один из чиновников на условиях анонимности.

На Капитолийском холме также выражают обеспокоенность тем, может ли дополнительное количество оружия, оказанное США, привести к победе Украины над Россией, или достаточно ли этого, чтобы временно отразить вторжение.

В издании считают, что ответ на этот вопрос имеет большое значение. Победа над Россией означает, что Украина вернет большую часть или всю свою территорию после 10 лет войны, последние два из которых связаны с полномасштабным нападением Путина. В противном случае, Украина может удержать свои позиции и немного продвинуться, но не сможет вернуть то, что захватила Россия.

У Украины до сих пор нет долгосрочной стратегии ведения войны?

Спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби намекнул, что у Украины все еще нет полностью сформированного плана победы над Россией, хотя США будут вести переговоры, чтобы помочь его выработать.

"Мы сможем продолжать разговоры с украинцами о том, какова их долгосрочная стратегия отпора российской агрессии, а затем адаптировать [будущие] пакеты [помощи] для удовлетворения этих потребностей", — сказал он.

Администрация Байдена долгое время утверждала, что Киев сам решит, чем закончится война, отогнав ли российские войска за границу, или выгодным соглашением за столом переговоров.

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"Но президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что его нация должна воевать, пока Крымский полуостров, территория Донбасса и другие части страны не вернутся под его контроль. Независимо от того, позерство или нет, эта позиция обязывает Соединенные Штаты к гораздо более длительному конфликту без всяких гарантий, что Зеленский достигнет своих целей", – пишет Рolitico.

"Существует много дискуссий о том, как выглядит победный финал для Украины сейчас", — сказал старший сотрудник Демократической партии Сената.

На сколько хватит денег?

Представители администрации Байдена ожидают, что 60 миллиардов долларов хватит, по крайней мере, до конца этого президентского срока.

Многие аналитики настаивают на том, что дихотомия "выиграть или не проиграть" надумана. О транше помощи следует судить за тем, улучшает ли он боевые и переговорные позиции Украины против России, заявил Сэмюэль Чарап из корпорации RAND.

Напомним, в среду, 24 апреля, президент Байден подписал принятый Конгрессом пакет на почти 61 миллиард долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ответил, на сколько Украине хватит этой помощи.

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