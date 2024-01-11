У Байдена поддерживают конфискацию активов РФ для Украины: Bloomberg назвало сумму

По данным источников, Совет нацбезопасности США поддерживает эту меру как часть ряда инструментов, рассматриваемых Штатами для принуждения России заплатить за нанесенный войной ущерб.

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект, который позволит конфисковать около 300 млрд долл. замороженных российских активов и направить эти деньги на восстановление Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

В меморандуме Совета нацбезопасности США говорится, что "законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины". Это одно из трех сообщений, с которыми ознакомилось издание.

Также читайте Зеленский призвал передать Украине замороженные активы РФ

В статье отмечено, что поддержка этого шага со стороны Байденом появилась на фоне блокирования республиканцами в Конгрессе выделения более 60 млрд дол. на поддержку Украины частично из-за опасений, что Вашингтон несет слишком большое финансовое бремя.

Белый дом пытается уравновесить это беспокойством тем, что такой шаг может помешать репутации американской финансовой системы и спровоцировать бегство от доллара.

Белый дом хочет согласовать конфискацию российских активов с союзниками по G7

Белый дом также хочет согласовать конфискацию российских активов с союзниками по G7, особенно в Европе. Там хранится около 200 млрд. долл. замороженных активов РФ. В то же время, в Европе меньше поддерживают арест этих активов, особенно в одностороннем порядке, говорится в публикации.

"Вместе с нашими партнерами по G7 мы изучаем все варианты, которые соответствуют нашим соответствующим правовым системам и международному праву, чтобы помочь Украине получить компенсацию от России", – говорится в заявлении Госдепартамента США.

Анонимный чиновник из Белого дома рассказал журналистам, что Совет нацбезопасности поддерживает это мероприятие как часть ряда инструментов, рассматриваемых Штатами для принуждения России заплатить за нанесенный войной ущерб. По оценкам Всемирного банка, восстановление Украины может стоить около 411 млрд долл.

Как сообщил источник издания, эта тема может быть поднята на встрече лидеров G7 в феврале – во вторую годовщину российского вторжения в Украину.

Читайте главные новости дня:

Решение о конфискации активов РФ будет частью дополнительного пакета поддержки Украины

В то же время в Конгрессе США видят возможности того, что решения о конфискации российских активов могут быть приняты как часть дополнительного пакета поддержки Украины.

В статье указывается, что идея использования средств РФ для финансирования возобновления Украины рассматривается как способ усилить поддержку Киева, поскольку некоторые республиканцы выступают против продолжения финансирования. Эту идею поддержал в общении с журналистами спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон, который назвал ее "чрезвычайно ответственным делом для нас".

Авторы "закона о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев" – конгрессмены Джим Риш и Шелдон Уайтхаус.

"В Сенате существует широкое двухпартийное согласие по этому поводу. После года переговоров комитета пора рассмотреть этот законопроект", – заявил Риш.

В публикации отмечается, что демократы и республиканцы в комитете расходятся во мнениях по поводу двух ключевых частей законопроекта. Документ требует от Байдена координировать свои действия по аресту активов со странами G7, но не требует их одобрения. Есть мнение, что это может дать США возможность действовать в одностороннем порядке.

Законопроект также содержит формулировки, направленные на препятствование России обжаловать арест в американских судах. Это может быть потенциально уязвимым с точки зрения соответствия Конституции США.

Напомним, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Украина получит деньги на послевоенное восстановление из замороженных российских активов. Они могут покрыть 80% потребностей восстановления.

Читайте также: