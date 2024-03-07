У Байдена подтвердили приглашение Зеленской и Навальной в Конгресс: подробности

В Белом доме проинформировали, что Зеленская и Навальная "не смогли присутствовать" на событии.

В Белом доме подтвердили, что приглашали первую леди Украины Елену Зеленскую в Конгресс на собрание, посвященное обращению президента США Джо Байдена "О состоянии страны". Зеленская отклонила приглашение.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на брифинге.

"Белый дом действительно пригласил Зеленскую на "Состояние дел страны". Она не смогла присутствовать. Я бы отослала вас в Украину, чтобы она объясняла, почему, но она действительно получила от нас приглашение", — ответила Жан-Пьер на вопросы журналистов.

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Она также подтвердила, что в Конгресс была приглашена и вдова российского оппозиционера Юлия Навальная.

"Госпожа Навальную действительно пригласил лично президент. Она не смогла присутствовать. Очевидно, я бы направила вас к ней — чтобы объяснить, почему. Но да, ее пригласили", — сообщила представитель Белого дома.

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Представители медиа также поинтересовались, как президент США Джо Байден может решать вопросы внешней политики, в частности, по большему финансированию для Украины.

"Что касается Украины, президент собирается продолжать доказывать, что республиканцы Палаты представителей должны двигаться вперед, спикер должен вынести дополнения к национальной безопасности... Мы знаем, что это получило бы преимущественную поддержку. Кроме того, это касается нашей национальной безопасности — нашей собственной национальной безопасности. Поэтому мы не можем позволить политике помешать нашей национальной безопасности. Следовательно, президент собирается это четко объяснить", — рассказала Жан-Пьер.

Напомним, накануне издание The Washington Post сообщило, что Зеленская отказалась присутствовать на обращении Байдена к Конгрессу 7 марта, потому что ее хотели посадить рядом с Навальной.

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