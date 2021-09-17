У Байдена появился подозрительный кашель: в Белом доме уверяют, что все под контролем

У Байдена появился подозрительный кашель: в Белом доме уверяют, что все под контролем

В администрации американского президента говорят, что есть много причин для кашля.

Приступы кашля у президента США Джо Байдена не являются поводом для беспокойства, ведь главу Белого дома регулярно осматривает врач.

Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки, — пишет "Интерфакс".

Она подчеркнула, что есть много причин для кашля, в частности, чтобы прочистить горло или в случае незначительной простуды.

По ее словам, американского лидера во всех поездках сопровождает врач, который регулярно проверяет его здоровье. Тем более скоро Байден планирует пройти полный медосмотр.

Заметим, что ранее в ряде американских СМИ и в соцсетях обратили внимание на участившиеся случаи кашля у 78-летнего Байдена.

На этой неделе во время выступления в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома президент США неоднократно подкашливал и прерывал свою речь. Юзеры в соцсетях предположили, что кашель может свидетельствовать о каком-то заболевании, другие же объяснили покашливания сухим воздухом или возможной аллергией.

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Американские журналисты еще в первые дни президентства Байдена замечали у него кашель во время выступления. Тогда же Байден сообщал, что он страдает от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

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