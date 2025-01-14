У Байдена предложили ЕС и команде Трампа решение, как посадить Путина за стол переговоров – CNN

Команда Дональда Трампа в целом поддерживает такую стратегию, считая, что это может ускорить завершение войны.

Администрация президента США Джо Байдена предложила Евросоюзу решение по замороженным российским активам, которое должно стать стимулом для РФ сесть за стол переговоров. Команда новоизбранного президента Дональда Трампа в целом поддерживает эту стратегию.

Об этом сообщает CNN.

Администрация Байдена предложила ЕС более надежно заблокировать 300 млрд дол. российских активов, замороженных после полномасштабного вторжения в Украину. Идея состоит в том, чтобы перевести эти средства на новый счет, который можно будет разблокировать только в рамках мирного соглашения. Ожидается, что это должно стимулировать Москву сесть за стол переговоров.

Отмечается, что большинство замороженных российских активов хранится в европейских банках, а часть остается в банках США.

Высокопоставленный чиновник из американской администрации сказал изданию, что арест активов преследовал цель послать простое сообщение России: "Если вы хотите вернуть свои деньги, вам придется прийти поговорить".

В статье сообщается, что высшие должностные лица из администрации Байдена тесно консультируются по поводу этой идеи с командой Трампа. В частности, проходят консультации с кандидатом на должность госсекретаря США Марко Рубио и будущим советником по национальной безопасности Майком Волцом.

Команда новоизбранного президента США в целом поддерживает такую стратегию с российскими активами, считая, что это может ускорить завершение войны.

"Поскольку до перехода власти в Вашингтоне остаются считанные дни, европейцы остаются скептически настроенными по конфискации замороженных российских наличных денег, сообщили источники CNN, что делает очень маловероятным то, что любое соглашение будет заключено до того, как Трамп вступит в должность", – говорится в публикации.

К слову, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действующая администрация во главе с Байденом прилагает усилия для обеспечения сильнейших позиций во внешней политике для последующей администрации Трампа, в частности, в отношении Украины.

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