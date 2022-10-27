У Байдена прокомментировали речь Путина: "Не хочет, чтобы Украина существовала как независимое государство-нация"

В речи Путина вообще не было ничего нового, призналась спикер Белого дома.

В Белом доме не увидели в речи президента России Владимира Путина 27 октября ничего, что свидетельствовало бы об изменении стратегических целей Москвы.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам на брифинге.

"Скажу о речи Путина достаточно просто: в ней вообще не было ничего нового", – заявила она.

"Она не указывает, что стратегические цели Путина изменились. Он не хочет, чтобы Украина существовала как независимое государство-нация, и это очевидно по меньшей мере с того, что он начал неспровоцированную войну в Украине", – объяснила представительница Белого дома.

Она также заверила в неизменном подходе США: "продолжение поддержки Украины вместе с другими странами мира, пока Россия ведет эту жестокую войну".

Что сказал Путин об Украине

Выступая на "Валдайском форуме" 27 октября, Путин заявил, что война против Украины "была неизбежной", однако произошло это "не по вине Москвы". Диктатор сказал, что РФ просто хотела "защитить" "республики" Донбасса.

Глава Кремля снова обвинил Украину в создании "грязной бомбы", но и заверил, что якобы не планирует применять ядерное оружие против государства.

События на Майдане 2014 года Путин назвал "бессмысленным госпереворотом"; сказал, что украинцы и россияне – якобы один народ; сказал, что "настоящим гарантом украинской государственности могла быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину".

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