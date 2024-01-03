У Байдена прокомментировали слухи о давлении на Украину относительно мира с РФ

Госдеп возразил, что США хотят от Украины отказа от полной победы над Россией.

Администрация президента США Джо Байдена никоим образом не давит на Украину, чтобы изменила свою стратегию по контрнаступлению на подготовку к переговорам с Россией по прекращению войны.

Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Нет, это неправда", — сказал спикер Госдепа в ответ на вопрос, стремятся ли Соединенные Штаты, чтобы Украина согласилась на переговоры с РФ и отказалась от цели полной победы.

Напомним, в конце декабря издание Politico обнародовало статью, в которой утверждало, что на Западе якобы считают, что переход от контрнаступления к активной обороне во время войны в Украине поможет Киеву выиграть время, улучшить свои позиции и в конце концов заставить Путина пойти на компромисс на возможных мирных переговорах.

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