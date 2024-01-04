У Байдена прокомментировали возможность начать переговоры о завершении войны в Украине

Западные СМИ распространяют информацию о якобы готовности Путина к переговорам о завершении войны.

В администрации президент Соединенных Штатов Джо Байден заявили, что российский диктатор Путин не демонстрирует желание начать переговоры о завершении войны против Украины.

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Таким образом, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал статью издания The New York Times, в которой говорилось, что Путин якобы посылает знаки о желании начать переговоры.

Кирби отметил, что Путин "совсем не ведет себя как человек, желающий вести переговоры".

"Он делает все возможное, чтобы поставить украинцев на колени", – отметил американский чиновник.

Кроме того, Кирби напомнил, что Россия проводит массированные ракетные атаки по Украине, в частности, 29 декабря и 2 января она бела по гражданской инфраструктуре. Также Кремль пытается "использовать зиму как оружие, атаковать их (украинскую, — Ред.) инфраструктуру".

В то же время, по словам чиновника, Россия не способна добиться значительных успехов на фронте. Также продолжение войны оказывает влияние на способность России восстанавливать свои боеприпасы.

"Мы также знаем, что он (Путин, — Ред.) все еще имеет значительное количество своих воздушных сил, сухопутных сил и флота... Когда они (российские войска, — Ред.) вступают в бой с украинскими силами на земле, они не добиваются большого успеха", — сказал Кирби.

Напомним, ранее сообщалось, что у Байдена прокомментировали слухи о давлении на Украину по миру с РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Соединенных Штатов ДжоБайден назвал восемь основных достижений 2023 года.

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