У Байдена заявили, что пока не располагают информацией о встрече с Путиным

У Байдена заявили, что пока не располагают информацией о встрече с Путиным

В РФ сообщалось, что согласовывают дату и формат переговоров.

Информации о возможной виртуальной встрече президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина пока нет, несмотря на заявления Кремля.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"У меня пока нет информации о запланированной встрече. Хотя, конечно же, дипломатия на высоком уровне является приоритетом президента Байдена", — сказала представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, в Вашингтоне взволнованы ситуацией на российско-украинской границе. Именно поэтому Соединенные Штаты еще раз призывают Россию к деэскалации конфликта.

"В последние недели мы активно взаимодействовали с нашими европейскими союзниками и партнерами, в частности с Украиной. Мы обсудили нашу обеспокоенность по военной деятельности России и жесткой риторике по отношению к Украине", — подчеркнула Псаки.

Напомним, ранее в РФ анонсировали новые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом: будут говорить и об Украине. Впрочем, глава МИД РФ Сергей Лавров о дате и формате переговоров не сообщил. Мол, это согласуется.

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