У Байдена заявили, что Путин приближается к использованию газа в качестве политического инструмента

По словам Хохстейна, у России есть лучшая возможность помочь Европе в ситуации энергетического кризиса.
В случае, если Россия воздерживается от поставок горючего в Европу на фоне энергетического кризиса, можно говорить о том, что президент России Владимир Путин приближается к использованию газа в качестве политического инструмента.
Об этом заявил старший советник президента США Джо Байдена по глобальной энергетической безопасности Амос Хохстейн, сообщает Reuters.
"Я думаю, что мы близки к этому пределу, если Россия действительно имеет газ для поставок и не делает этого, и сделает это только, если Европа примет ее другие требования, которые абсолютно не связаны", — заявил он.
Хохстейн отметил, что рост цен обусловлен и ситуацией в Китае, которая привела к росту спроса на газ.
Кроме того, по словам Хохстейна, у России есть лучшая возможность помочь Европе в ситуации энергетического кризиса. Он призвал Россию уже сейчас повысить поставки газа в Европу, не дожидаясь сертификации российского газопровода "Северный поток-2".
Напомним:
- Гендиректор "Оператора ГТС" Сергей Макогон рассказал, что грозит газотранспортной системе Украины после запуска "Северного потока-2".
- Также в "Операторе ГТС" объяснили, когда "Газпром" может начать поставку газа в Европу через "Северный поток -2".