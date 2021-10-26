У Байдена заявили, что Путин приближается к использованию газа в качестве политического инструмента

У Байдена заявили, что Путин приближается к использованию газа в качестве политического инструмента

По словам Хохстейна, у России есть лучшая возможность помочь Европе в ситуации энергетического кризиса.

В случае, если Россия воздерживается от поставок горючего в Европу на фоне энергетического кризиса, можно говорить о том, что президент России Владимир Путин приближается к использованию газа в качестве политического инструмента.

Об этом заявил старший советник президента США Джо Байдена по глобальной энергетической безопасности Амос Хохстейн, сообщает Reuters.

"Я думаю, что мы близки к этому пределу, если Россия действительно имеет газ для поставок и не делает этого, и сделает это только, если Европа примет ее другие требования, которые абсолютно не связаны", — заявил он.

Хохстейн отметил, что рост цен обусловлен и ситуацией в Китае, которая привела к росту спроса на газ.

Кроме того, по словам Хохстейна, у России есть лучшая возможность помочь Европе в ситуации энергетического кризиса. Он призвал Россию уже сейчас повысить поставки газа в Европу, не дожидаясь сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Напомним:

Газовые игры Кремля: Россия давит на Европу со своим Северным потоком

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