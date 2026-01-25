Александр Лукашенко / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белорусский народ в своей стране сейчас имеет меньше прав, чем собака самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом он сказал в воскресенье, 25 января, во время своего выступления в Вильнюсе на церемонии памяти участников восстания 1863-1864 годов.

«Пока что белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси, к сожалению», — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент отметил, что в 2020 году белорусы имели шанс, чтобы изменить ситуацию, однако их поддержка тогда «была недостаточной».

«Теперь мы все чувствуем, насколько сложнее, насколько дороже, насколько опаснее стало для всех из-за зависимости Беларуси от Москвы. Зависимость, которая не становится меньше», — сказал Зеленский.

Говоря о зависимости Беларуси от РФ, глава украинского государства заявил, что операторы российских боевых дронов «действуют против Украины, в частности, с белорусской территории».

«Россия использует Беларусь как полигон для шантажа Европы и мира „Орешниками“. Промышленность Беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают Путину покупать компоненты, которые нужны, чтобы строить угрозу против всех нас в Европе», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что для Европы важно не потерять ни один из народов, которые живут свободой.

«Именно поэтому для Европы критично не терять время. Именно поэтому мы все в Европе каждый день должны работать на сильную Европу», — подытожил он.

Напомним, в конце прошлого года в Польшу и Литву успешно доставили 109 бывших белорусских политзаключенных. Благодаря слаженному сотрудничеству Украины с международными партнерами на свободу вышли представители белорусской оппозиции, журналисты и общественные деятели, которые годами подвергались политическим преследованиям.