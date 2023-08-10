У Буданова сообщили, что FPV-дроны от «Украинской команды» уже работают по вражеским целям

Дроны-камикадзе, которые передал на передовую волонтерский штаб «Украинская команда», уже у разведчиков и уничтожат вражеские цели.

Об этом сообщило Главное управление разведки Украины в своем телеграмм-канале.

«Подразделение разведчиков, которое выполняет боевые задачи на фронте, получило партию дронов-камикадзе от волонтерского штаба «Украинская команда». В рамках большого сбора «Украинской команды» тысячи граждан пожертвовали на приобретение 150 таких дронов-камикадзе, которые сожгут

много вражеских целей на нашей земле! Спасибо! Слава Украине!" – говорится в сообщении ГУР.

Управляемые FPV-дроны с качественной камерой способны развивать скорость до 100 км/час и подниматься на высоту до 1000 метров. Полезная нагрузка – более 1 килограмма взрывчатки, отмечают разведчики.

Ранее сообщалось, что волонтерский штаб «Украинская команда» в рамках большого сбора на дроны-камикадзе закупил и передал 150 FPV-дронов для разных военных подразделений. Камеры, которыми оснащены эти беспилотники, передают изображение в режиме реального времени, что позволяет нашим защитникам видеть позиции врага как на ладони. Дроны точно доставляют оккупантам взрывчатку, отмечали в «Украинской команде».